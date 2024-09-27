İran'dan ABD'den iade edilen bin 100 tarihi eser ile ilgili açıklama

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Darabi, Ahameniş tabletlerinin ülkeye iadesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu eserler 1932 yılında Persepolis çevresinde yapılan arkeolojik kazılarında tespit edilerek keşfedilmiş ve 1935 yılında araştırma amacıyla ülke dışına çıkarılmıştır” dedi.

Ali Darabi, tarihi eserlerin ilk iki sevkiyatının 1948 ve 1951'de ve diğer iki sevkiyat da 2005 ve 2019'da İran'a döndüğünü belirtti.

Darabi İran’a tarihi eserlerin iadesinin 5. aşamasının geçen yıl yapıldığını ve bu aşamada 3506 eserin ülkeye iade edildiğini açıkladı.

Tarihi eserlerin iadesinin 6. aşamasının dün yapıldığını belirten Darabi bu aşamada ise bin 100 eserin ABD'den ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Ali Darabi şu ana kadar 6 bin 868 eserin İran'a iade edildiğini ve geri kalanların ise belirli bir süre içerisinde iade edileceği duyurdu.