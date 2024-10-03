İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Filistin'deki gelişmelere değinerek, ''Filistin'in kurtuluşu için direniş gruplarını destekliyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz ve kararlılıkla dimdik ayaktayız.'' dedi.

Batı Asya bölgesindeki sorunlara ilişkin Pezeşkiyan, Siyonist İsrail’in direniş gruplarına yönelik sadırılarının devam ettiğine dikkati çekerek, ''Sözde insan hakları savunucuları şunu bilsinler ki, verimli bir ağaç hale gelen direnişin ortadan kaldırılması mümkün değildir.'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, AİD Zirvesi'ne katılmak üzere dün Katar'a gitti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı resmi törenle karşıladı.

İran İslam Cumhuriyeti ve Katar'ın üst düzey yetkilileri, çeşitli ekonomi ve ticaret, kültür, eğitim ve spor alanlarında işbirliğine ilişkin 6 belge ve mutabakat zaptı imzaladı.