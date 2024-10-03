Tahran'da “Lübnan direnişiyle” dayanışma gösterisi

Şehit Hasan Nasrullah için düzenlenen gösteriler ve yürüyüşler, direniş ruhunu yaşatmak ve onun mücadelesini anmak amacıyla devam ediyor.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun Lübnan'daki danışmanı Şehit Tuğgeneral Abbas Nilforuşan ve Lübnan direnişi ile dayanışma Tahran'da gösteri düzenlendi.

Filistin Meydanı'nda düzenlenen gösteriye 7 binden fazla üniversite öğrencinin de katıldığı açıklandı.

Bazı vatandaşlar, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın meydanda bulunan dev posteri önüne kurulan platforma çiçek bıraktı.

Gösteriye katılanlar ellerinde İran, Hizbullah ve Filistin bayrağı taşıyartak "ABD'ye ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

Bazı göstericilerin ise kefen giymesi dikkat çekti.

Hizbullah lideri Nasralluh’ın 27 Eylül’de katil İsrail ordusu tarafından şehit edilmesini protesto etmek ve Lüban ile Filisitn'e destek için toplanan vatandaşlar Talegani Caddesi'ne doğru yürüyüş düzenledi.

Talegani Caddesi'nde bulunan ve İran'da ''casusluk yuvası'' olarak adlandırılan eski ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce öğrenci, ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.