Ayetullah Hamanei katılımıyla Şehit Nasurllah için anma töreni düzenleniyor

Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bu haftataki cuma namazını ikame edecek. Tahran halkı cuma namazına katılmak üzere sabah saatlerinde İmam Humeyni Musallası'na akın etti. Cuma namazı önce İsrail'in terör saldırısında şehit düşen Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah için anma töreni düzenleniyor.

Ünlü İranlı meddah Şehit Nasrullah için ağıtlar yaktı

Ünlü İranlı meddah Meysem Motei Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın anma töreninde ağıtlar yaktı.

Üç erkin başkanları İmam Humeyni Musallası'nda

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf cuma namazına katılmak üzere İmam Humeyni Musallası'na geldi.

Halkın elinde Şehit Nasrullah'ın fotoğrafı

Cuma namazına katılmak üzere İmam Humeyni Musallası'na gelen vatandaşların elinde Şehit Nasrullah'ın fotoğrafı dikkat çekti.

Pezeşkiyan: Halkın birliğini cuma namazında göstermeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sosyal medya hesabında Ayetullah Hamanei tarafından kıldırılacak olan cuma namazını değerlendirdi.

Pezeşkiyan"Allah'ın izniyle böyle bir günde, Devrim Lideri'nin huzurunda, güç, birlik ve beraberliğimizi dünyaya göstermeliyiz" dedi.

Cuma namazından önce Siyonist rejimin terör saldırısında şehit düşen Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah için buğün Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda anma töreni düzenlenecek.

Ayetullah Hamenei cuma namazı hutbelerinde Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetinin ardından bölgedeki gelişmeleri değerlendirecek.

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