Galibaf'ın Tacikistan temasları sürüyor

Parlamento bir heyetin başkanlığında dün gece Duşanbe'ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tacikistan Ulusal Meclis Başkanı Rüstem İmamali ile görüştü.

İran Meclis Başkanı Galibaf bu görüşmede bölgedeki ve dünyadaki mevcut koşullara atıfta bulunarak, “Kuşkusuz, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler ile böylesi görüşmelerin kültür, toplum, savunma, güvenlik ve teknoloji ve bilgi tabanlı alanlarda etkili olacaktır” dedi.

Galibaf, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı için Tacikistan Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek, “Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyareti, kendisi ile yakından görüşme fırsatı yarattı. Bu konu son yıllardaki ilişkilerin geliştirilmesine neden oldu. Birçok istatistiğe göre iki ülkenin ekonomik hacmi son yıllarda neredeyse 3 kat arttı ve iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimlerin hacmi de arttı. Ayrıca hükümet ve parlamento düzeyinde toplantılar Zemin hazırlandı ve vizelerin iptali de bu konuda yardımcı oldu. Bu gezinin verimli olmasını ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmesine yol açmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İki ülke arasındaki çeşitli alanlarda 50 işbirliği belgesinin imzalanmasına atıfta bulunan Galibaf, “Bu belgelerin hayata geçirilmesini ve ekonomik, endüstriyel, mühendislik, bilimsel ve araştırma hizmetlerinin genişletilmesi için mevcut kapasitelerin çoğunu geliştirebilmeyi umuyoruz” ifadesini kullandı.

Galibaf ayrıcaiki ülke arasındaki ilişkilerin ulaşım ve transit alanında geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel konulara ve Filistin ve Lübnan'da gerçekleşen trajik olaylara dikkat çeken Galibaf, “Bu konuya girmeden önce, Tacik hükümetini uluslararası meselelere ilişkin tutumu ve İran'la insan hakları konusunda yaptığı işbirliğinden dolayı takdir ediyorum” dedi.

Kalıcı bir güvenliğe sahip olmak için her türlü ilerlemenin, gelişmenin ve ekonomik büyümenin gerekli olduğunu belirten Galibaf, “Eğer sürdürebilir bir gücümüz ve güvenliğimiz yoksa, kendimizi savunacak gücümüz yoksa kesinlikle sürdürülebilir barışa ulaşamayız” diye kaydetti.

İran ve Tacikistan arasındaki ikili parlamento işbirliğine ve yasama konularında deneyim aktarımına atıfta bulunan Galibaf, “Bu görüşmede yasama meseleleri Tacikistan'ın parlamentosunun ilgisini çekti. Dolayısıyla bu konu iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde etkili olabilir” ifadesini kullandı.

Tacikistan Ulusal Meclis Başkanı Rüstem İmamali ise, iki ülke arasında yapılan karşılıklı çabalarla İran ile Tacikistan arasındaki işbirliğinin hızla arttığını söyledi.

Rüstem İmamali, “İran'la ticari işbirliğinin geliştirilmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz. İran ve Tacikistan arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi her iki tarafı da ilgilendiriyor” dedi.

İmamali, “Ayrıca parlamentolar arası işbirliğini siyasi ve hükümetlerarası işbirliğinin güçlendirilmesi için uygun bir zemin olarak görüyoruz. Bu gezi kapsamında imzalanan belgeleri ve önemli anlaşmaları yürürlüğe koymaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

Filistin’deki gelişmelere dikkat çeken İmamali, “Filistin'deki vahim durum, Gazze ve Filistin sorunlarının askeri çözümü olmadığını bir kez daha kanıtladı. Filistin'de ateşkes için çözüm bulmayı ve kalıcı istikrarı sağlamayı umuyoruz” dedi.