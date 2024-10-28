Tahran'da geleneksel sanatlarla dolu bir sergi ve atölye çalışması

Açılışı 30 Ekim 2024'te tarihinde yapılacak olan sergi, 6 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Sanat atölyesi ise 30 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, hat sanatıyla Hasan Riahi, tezhipte Zeynep Kırlangıç, minyatür sanatıyla Mina Hüseyini ve ebru sanatıyla Meryem Şahin gibi usta sanatçılar yer alacak. Bu sanatçılar, hem eserleriyle hem de bilgileriyle ziyaretçilere ilham verecekler.

Etkinlik Afrik Bulvarı, Saidi Sokağı, No: 12, Tahran/Tahran adresinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşecek.

Sanatseverler, bu etkinlikte geleneksel sanatların derinliğine inme ve sanatçıların rehberliğinde pratik yapma fırsatına sahip olacaklar.