  1. Kültür
28 Eki 2024 11:43

Tahran'da geleneksel sanatlarla dolu bir sergi ve atölye çalışması

Tahran'da geleneksel sanatlarla dolu bir sergi ve atölye çalışması

Yunus Emre Enstitüsü, Tahran’da geleneksel sanatları yaşatmak ve tanıtmak amacıyla "Geleneksel Sanatlarımızla Sergi ve Atölye Çalışması" düzenliyor. Etkinlikte hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatlarının en güzel örnekleri sanatseverlerle buluşacak.

Açılışı 30 Ekim 2024'te tarihinde yapılacak olan sergi, 6 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Sanat atölyesi ise 30 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, hat sanatıyla Hasan Riahi, tezhipte Zeynep Kırlangıç, minyatür sanatıyla Mina Hüseyini ve ebru sanatıyla Meryem Şahin gibi usta sanatçılar yer alacak. Bu sanatçılar, hem eserleriyle hem de bilgileriyle ziyaretçilere ilham verecekler.

Etkinlik Afrik Bulvarı, Saidi Sokağı, No: 12, Tahran/Tahran adresinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşecek.

Sanatseverler, bu etkinlikte geleneksel sanatların derinliğine inme ve sanatçıların rehberliğinde pratik yapma fırsatına sahip olacaklar.

News ID 1921324

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler