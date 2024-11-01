Tahran'dan Almanya'nın İran kararına tepki

Berlin yönetmi, Tonder terör örgütü lideri Cemşid Şarmehd'in idam edilmesinin ardından Perşembe günü Almanya'daki üç İran konsolosluğunun kapatılması talimatını vermişti.

Almanya'nın İran konsolosluklarını kapatma kararına Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'den tepki geldi.

Irakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran'ın Almanya'daki konsolosluklarının kapatılması, bu ülkede yaşayan ve çoğunluğu aynı zamanda Alman vatandaşı olan İranlılara yönelik bir yaptırımdır." dedi.

Berlin yönetimini bu kararla, 2008'de Şiraz'da 14 kişinin şehit olduğu terör saldırısının faili "teröristi" desteklemekle suçlayan Irakçi, İran'ın Berlin Büyükelçiliğini ve yakın çevredeki diğer diplomatik temsilciliklerin konsolosluk bölümlerini güçlendirerek bu durumu telafi etmek için çaba harcadıklarını söyledi.

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen terör örgütü, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin şehit olmasına ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemiştir.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmiştı.

"Tonder" elebaşı Cemşid Şarmehd'in Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor.