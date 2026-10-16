Netanyahu’dan Şara’ya tehdit telefonu: Süveyda’dan çekilin!

İsrail merkezli i24NEWS, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 16 Temmuz 2025’te Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde tehditlerde bulunduğunu bildirdi.

Habere göre Netanyahu, Suriye güçlerinin Süveyda vilayetinden derhal çekilmesini istedi ve aksi hâlde İsrail saldırılarının şiddetleneceği uyarısında bulundu. Şara’nın gelişmeleri ele almak için 48 saatlik süre talep ettiği, ancak Netanyahu’nun bu talebi reddettiği aktarıldı.

Netanyahu’nun Dürzilere yönelik “soykırım” iddiasını gündeme getirerek Suriye güçlerinin aynı gün saat 22.00’ye kadar Süveyda’dan ayrılmasını istediği belirtildi. İsrail’in aynı gün Şam’da, Şara yönetiminin Savunma Bakanlığıyla bağlantılı noktalar da dâhil olmak üzere çeşitli hedeflere saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Şara’nın ise görüşme sırasında Netanyahu’ya, “Bu konuşmanın farklı bir şekilde ilerlemesini umuyordum” dediği aktarıldı.

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şam ile Tel Aviv arasında temas ve iş birliği girişimleri gündeme gelmişti. Ancak bu süreç, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik askerî saldırılarını durdurmadı. İsrail’in hava saldırıları ve askerî altyapıyı hedef alan operasyonları, Şam’daki siyasi değişimin ve diplomatik temasların Suriye’ye yönelik saldırıları sona erdirmediğini ortaya koydu.