Kuzey Kore, Rusya ile kapsamlı stratejik anlaşmayı onayladı

"Kore'nin Sesi" haber ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, Moskova ile Pyongyang arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onaylama emri verdiğini duyurdu.

Kuzey Kore liderinin yürütme emri Pazartesi günü çıkarıldı ve bu anlaşma, iki ülke arasında onaylanan belgelerin değişim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve herhangi bir son kullanma tarihi olmayacak.

Kuzey Kore ve Rusya, Haziran ayında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı.

Bu anlaşmanın 4. maddesine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51. maddesine göre, Kuzey Kore ve Rusya yasalarına uygun olarak, taraflardan biri başka bir ülke veya bir grup ülke tarafından askeri bir saldırıya uğrayıp çatışma durumuna girerse, diğer taraf mevcut ve erişilebilir araçlar yoluyla askeri veya diğer türden yardımları derhal sağlamak zorundadır.

Bu yılın Haziran ayı sonunda, Vladimir Putin’in Kuzey Kore’ye ziyareti ve ikili görüşmelerin ardından, iki ülkenin liderleri arasında “kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması” imzalandı; Putin, Kuzey Kore lideriyle görüşmek üzere 24 yıl aradan sonra bu ülkenin başkentine ilk kez geldi.

Rus medyası, Rusya Devlet Başkanlığı'nın resmi hukuki bilgi sitesinde yer aldığı şekliyle, Vladimir Putin’in, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşması imzalama önerisini kabul ettiğini açıkladı.