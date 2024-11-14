Tümgeneral Selami: İntikamımızı sert darbelerle alırız

Bugün Tahran'da düzenlenen 'Nasrullah Askeri- Güvenlik Tatbikatı'nda açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Siyonistlere hitap ederek, "Direnişin sönmeyeceğini ve sona ermeyeceğini bilmiyorsunuz. Göz gözeyiz ve sizinle sonuna kadar mücadele edeceğiz ve müslümanların kaderine hükmetmenize izin vermeyeceğiz. Acı darbeler alacaksınız, intikamı bekleyin." dedi.

Tümgeneral Selami ayrıca "Tarihte Müslümanların kâfirlere ve münafıklara teslim olacağı bir yer yoktur. Mazlum müslümanları enkaz altına gömseniz de, 40 bin Filistinliyi şehit etseniz de bilin ki 100 bin Filistinli çocuk doğar. Doğdukları andan itibaren direniş dersini alacaklar ve ellerine fırsat geçtiği anda meydana geleckler." ifadesinde bulundu.