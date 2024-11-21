Kararın onaylanması halinde buna kesin ve anında yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "İran'ın tercihi Ajansla etkileşim politikasıdır. Bu doğrultuda Sayın Grossi'nin gezisi olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşmiş ve kendisi Viyana'ya eli boş dönmemiştir. Ajans Genel Müdürü'nün bu interaktif ortamın bozulmaması gerektiği konusundaki ısrarına ve üç Avrupa ülkesiyle karşı karşıya gelmelerini önlemek için defalarca yaptığı görüşmelere rağmen, bu ülkeler farklı bir yol izleyerek Ajansın sekretaryası gini davranarak ve iddiacı bir duruş sergilemektedir."dedi.

"Kararın onaylanması halinde buna kesin ve anında yanıt vereceğimizi ve Atom Enerjisi Kurumu'nun da kararı onaylandığı anda uygulamaya hazır olduğunu zaten açıkça ifade ettik." diyen Bakan Yardımcısı Garibabadi, "İran'ın bu eylemi aslında bu ülkelerin yapıcı olmayan yaklaşımlarına ve İran'ın iyi niyetinin yeterince dikkate alınmamasına bir tepkidir" ifadesini kullandı.

İranlı yetkili sözlerinin devamında "İran Batılı ülkelerin UAEA dahil uluslararası kuruluşları siyasi araç olarak kullanmaması gerektiğine inanıyor" şeklinde konuştu.