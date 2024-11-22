Tahran İran aleyhine alınan karara karşı hangi adımları atacak?

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, İran'ın IAEA Yönetim Kurulu kararına yanıt olarak aldığı önlemlerin ayrıntılarını ile ilgili "Dört Batılı ülkenin İran aleyhine aldığı karara karşı adımlar atmaya başladık"dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran ziyaretine değinen Kemalvendi "Grossi Bey İran'dayken onu binlerce santrifüj makinesinin kuruluğu zenginleştirme komplekslerine götürdük. Onlara interaktif çözümler aradığımızı ama Batılıların başka bir yöntem benimsemesi durumunda hazır olduğumuzu söyledik" ifadesini kullandı.

"Zenginleştirme alanı bu sektörde etkilenecek en önemli alan ve zenginleştirme kapasitesini önemli ölçüde arttırıyoruz. Bu konuda gelişmiş makineler kullanacağız, bu makinelerin her birinin endüstriyel gelişim hızını artıracağız, altyapısını geliştirip tamamlayacağız. Aynı zamanda güvenliğimizi artıracak başka önemli tedbirleri de alıyoruz".

İranlı yetkili sözlerinin devamında "Genel Müdür, rezervleri geçici olarak yüzde 60'tan fazla çıkarmamamızı talep etti biz de bazı şartlar karşısında bu talebi kabul ettik." şeklinde konuştu.

Nükleer sanayide zenginleştirme alanının önemine değinen Kemalvendi "Zenginleştirme alanı bu sektörde etkilenecek en önemli alan ve zenginleştirme kapasitesini önemli ölçüde arttırıyoruz. Bu konuda gelişmiş makineler kullanacağız, bu makinelerin her birinin endüstriyel gelişim hızını artıracağız, altyapısını geliştirip tamamlayacağız. Aynı zamanda güvenliğimizi artıracak başka önemli tedbirleri de alıyoruz. Bir dizi yeni ve gelişmiş santrifüj kullanılacak" açıklamasını yaptı.

"Batılıların bizim (nükleer) sanayimizin gerilemesi için baskı uygulamaları hatadır"diyen İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, "4 Batılı ülkenin Kararlarına oy veren ülke sayısı azalıyor ve son kararda bir önceki karara göre çok daha az oy kullanan ülke var, dolayısıyla kararsız kalan üyelerin neredeyse tamamının bu kararın onaylanmasını hiçbir şekilde istemediğini söyleyebiliriz. Çekimser oy kullanan ülkeler bu konuda güzel konuşmalar yaptılar ve onarın baskı yöntemine şaşırdılar." değerlendirmesini yaptı.