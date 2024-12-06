İran'dan Ukrayna'ya “Suriye'deki teröristlere desteğini durdurma” çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Dairesi Genel Müdürü Mucteba Demirçilu, Ukraynalı yetkililerin ABD’den yasa dışı silah ticaretine ve bu ülkenin Suriye'de terör örgütlerine destek verdiğine ilişkin yayınlanan bazı raporlara atıfta bulunarak, bu eylemleri hükümetlerin terörün önlenmesi ve terörle mücadeleye ilişkin uluslararası yükümlülüklerinin açık bir ihlali olduğunu belirtti ve bunların derhal durdurulmasını talep etti.

Uzun süredir BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde bulunan Suriye'deki terörist-tekfirci unsurların tehlikeli niteliğini hatırlatan Demirçilu, Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırmak için bu tür grupların kullanılmasının ahlak dışı bir politika olduğunu ve uluslararası hukukun tüm ilke ve standartlarına aykırı olduğunu belirterek, “Tecrübe, terörle ittifakın dünyada güvensizliğin ve şiddetin yayılmasından başka bir işe yaramadığını ve er ya da geç yandaşlarını etkileyeceğini gösteriyor” dedi.

Demirçilu, Ukraynalı yetkililerin Ukrayna ihtilafında İran’ın rolüne ilişkin tekrarlanan ve asılsız iddialarını kınayarak, “İran İslam Cumhuriyeti başından beri savaşa karşı olduğunu beyan etmiş, bu çatışmaya müdahale etmemiş ve anlaşmazlıklarına diplomatik çözüm bulmak için tarafları her zaman diyaloğa davet etmiştir” ifadelerinde bulundu.