Hakan Fidan ile Fuad Hüseyin Doha'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Doha’da bir araya geldi" denildi.

Görüşmede taraflar Suriye ile ilgili konularda yakın çalışmak konusunda mutabık kaldı.

Hakan Fidan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile de ayrı ayrı bir araya geldi.