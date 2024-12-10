Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Suriye'deki gelişmelere yaptığı açıklamada, "Suriye konusunda bir giriş yapmam gerekiyor. Dünyanın tamamı Suriye'de yaşanan olaylara tanık oldu. Suriye ordusunun bir şekilde yetersiz kaldığını veya askeri unsurları durdurma iradesine sahip olmadığını gördük ve Suriye'de bir rejim değişikliğine tanık olduk. Bizim Suriye ile ilişkilerimiz saygı, birlik, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne dayalıdır ve doğal olarak Suriye halkı için en iyisini diliyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Muhacirani, "Eskiden beri Suriye ile kültürel, tarihi ve ticari ilişkilerimiz vardı. Tacirlerimiz Şam'a seyahat ederdi. Kendi kaderlerini belirleme işini Suriye halkına bırakıyoruz ve Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor, Suriye halkına başarılar diliyoruz." dedi.