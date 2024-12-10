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10 Ara 2024 13:31

İran Hükümet Sözcüsü:

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, kutsal mekanların savunulması, diplomasi ve insan onurunun korunmasının her zaman öncelikli hususlar olduğunu belirterek, bu üç temel konunun korunması konusunda uyarıda bulundu.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Suriye'deki gelişmelere yaptığı açıklamada, "Suriye konusunda bir giriş yapmam gerekiyor. Dünyanın tamamı Suriye'de yaşanan olaylara tanık oldu. Suriye ordusunun bir şekilde yetersiz kaldığını veya askeri unsurları durdurma iradesine sahip olmadığını gördük ve Suriye'de bir rejim değişikliğine tanık olduk. Bizim Suriye ile ilişkilerimiz saygı, birlik, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne dayalıdır ve doğal olarak Suriye halkı için en iyisini diliyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Muhacirani, "Eskiden beri Suriye ile kültürel, tarihi ve ticari ilişkilerimiz vardı. Tacirlerimiz Şam'a seyahat ederdi. Kendi kaderlerini belirleme işini Suriye halkına bırakıyoruz ve Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor, Suriye halkına başarılar diliyoruz." dedi.

News ID 1922484

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