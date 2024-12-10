Suriye’deki son gelişmeler, teröristlerin başkent Şam üzerindeki hakimiyetini pekiştirmesinin ardından hızla daha da kötüleşti.

Bu kez, Suriye’nin önde gelen bilim insanlarından biri, Şam’da uğradığı terör saldırısında hayatını kaybetti.

Suriye’deki iç savaşın ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan kaos, sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmadı. Terörist grupların hedef aldığı son isimlerden biri, ünlü kimya profesörü Dr. Hamdi İsmail Şemidan oldu. Medya kaynaklarına göre, Şemidan, Şam’daki evinde teröristler tarafından suikasta uğradı.

Bu saldırının ardından, uzmanlar ve gözlemciler, bu tür eylemlerin, Irak’ta 2003 yılında Amerika’nın müdahalesinin ardından yaşanan benzer bir sürecin devamı olabileceğini belirttiler. Irak’ta da savaş sonrası dönemde, ülkenin bilim insanları ve entelektüel kesimleri hedef alınmıştı.

Suriye’deki bilim camiası, Dr. Şemidan’ın ölümünü büyük bir şok ve üzüntüyle karşıladı. Kaybedilen bilim insanının, kimya alanındaki katkıları ve araştırmaları, Suriye’nin bilimsel gelişimine önemli katkılar sunmuştu. Suriye’nin önde gelen araştırmacılarından biri olan Dr. Şemidan, özellikle kimya alanındaki derinlemesine çalışmalarıyla tanınıyordu.

Bu olay, uluslararası istihbarat servislerinin ve bazı silahlı grupların, bilim insanlarına yönelik suikastları artırarak, ülkede daha büyük bir kaos ve istikrarsızlık yaratma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.