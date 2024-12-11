Suriye'deki olayların arkasında ABD ve Siyonist rejim var

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bugün binlerce farklı kesimden vatandaş ile İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei, bu görüşmede bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye’deki gelişmelere işaret eden Ayetullah Hamanei, “Suriye'de yaşananların Amerika ve Siyonistlerin ortak planının ürünü olduğundan şüphe edilmemelidir. Evet, Suriye'nin komşu hükümeti bu alanda bariz bir rol oynadı ve hala da oynuyor - bunu herkes görebilir - ama baş komplocu ve ana komuta odası Siyoist rejim ve ABD’dedir. Buna dair ipuçlarımız var. Bu deliller şüpheye yer bırakmıyor” dedi.

Ayetullah Hamanei bölgedeki gelişmeler hakkında, “Direniş budur, direniş cephesi budur; Ne kadar zorlarsanız o kadar güçlenir, ne kadar suç işlerseniz o kadar motive olur. Ne kadar mücadele ederseniz kapsamı o kadar genişler. Allah’ın yardımıyla direnişin kapsamının eskisinden daha fazla tüm bölgeye genişleyeceğini söylüyorum” ifadesini kullandı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Direnişin manasını bilmeyen o cahil analist, direnişin zayıflamasıyla İslami İran'ın da zayıflayacağını zannediyor. İran'ın güçlü olduğunu ve Allah'ın izniyle daha da güçlü olacağını söylemek isterim." şeklinde konuştu.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, “Elbette bahsettiğim bu saldırganların her birinin bir amacı var. Hedefleri farklı. Bazıları Suriye'nin kuzeyinden ve güneyinden toprak ele geçirmenin peşinde. ABD bölgedeki varlığını güçlendirmenin peşinde. Zaman akışı bunların hiçbirinin hedeflerine ulaşamayacağını gösterecek. Suriye'nin işgal altındaki bölgeleri, gayretli Suriyeli gençler tarafından özgürleştirilecek; Bunun gerçekleşmesinden şüpheniz olmasın. Allah’ın yardımıyla ABD, varlığını bölgede güçlendiremeyecek ve direniş cephesi tarafından bölgeden sürülecektir” ifadelerinde bulundu.

Terör örgütü IŞİD döneminde İran'ın Suriye'deki varlığının nedenini açıklayan Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

“IŞİD güvensizlik bombası demektir. IŞİD, Irak'ı istikrarsızlaştırmayı, Suriye'yi istikrarsızlaştırmayı, bölgeyi istikrarsızlaştırmayı ve ardından da İran İslam Cumhuriyeti'ne gelip İran’ı istikrarsızlaştırmayı amaçlıyordu. Bu, asıl ve nihai amaçtı. IŞİD'in anlamı budur. Bizim güçlerimiz iki nedenden dolayı hem Irak'ta hem de Suriye'de bulundu. Birincisi; kutsal türbeleri savunmaktı. Çünkü onlar (IŞİD) maneviyattan, din ve imandan uzaktı ve kutsal türbeleri tahrip etmeyi planlıyordular ve bunu da yaptılar. ABD’nin yardımıyla Samarra’da kutsal türbeyi yıktılar. Sonra Necef'te, Kerbela'da, Kazemin'de, Şam'da da bunu yapmak istediler. IŞİD'in hedefi buydu. Ehl-i Beyt aşığı gayretli bir gencin bölye bir şeye izin vermeyeceği açıktır.

İkici neden ise, Güvenlik meselesiydi. Yetkililer, buralardaki güvensizliğin durdurulmaması durumunda güvensizliğin yayılarak ükemizi saracağını kısa sürede anladı. IŞİD fitnesinin yarattığı güvensizlik de sıradan bir şey değildi.”

İran halkına hitap eden Ayetullah Hamanei, “Lübnan Hizbullah Hareketine bakınız. Hizbullah'ın başına gelen felaket şaka mıydı? Hizbullah Seyyid Hasan Nasrullah gibi birini kaybetti, bu küçük bir şey miydi? Hizbullah'ın saldırıları, Hizbullah'ın gücü, Hizbullah'ın güçlü yumruğu eskisinden daha da arttı. Düşman da bunu anladı ve kabul etti. Düşman Hizbullah’a vurduğu darbelerden hareketle Lübnan’a girebilecğini ve Litani Nehri'ne kadar geleceklerini sanmıştı ancak gelemedi. Hizbullah durdu ve düşmanın kendi gelip ateşkes istedi. Direniş bu demektir” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasına, “Gazze'ye bakınız. Bir yılı aşkın bir süredir Gazze'yi bombalıyorlar. Yahya Sinvar gibi Gazze'nin ileri gelenlerini şehit ettiler, bu darbeleri vurdular ancak halk direndi. Direniş ve direniş cephesi budur. Ne kadar baskı yaparsanız o kadar güçlenir. Ne kadar suç işlerseniz o kadar motive oluyor. Ne kadar mücadele ederseniz o kadar yaygınlaşıyorlar. Allah'ın izniyle direnişin kapsamı tüm bölgeyi kapsayacaktır.” ifadesini ekledi.

İran’ın Suriye’ye yardım edip etmediği hakkında Ayetullah Hamanei şu ifadelerde bulundu:

“Biz Suriye hükümetine yardım ettik ama biz Suriye hükümetine yardım etmeden önce Suriye hükümeti bize kritik bir anda hayati bir yardımda bulundu. Bunu çoğu bilmiyor. Herkesin Saddam'ın yanında ve bize karşı çalıştığı Kutsal Savunma Dönemi’nde Suriye hükümeti gelip bizim lehimize ve Saddama karşı büyük ve kararlı bir hamle yaptı. Oradan Akdeniz'e oradan da Avrupa'ya petrol götüren ve parası Saddam’ın cebine giden petrol borusunu kesti. Suriye hükümetinin kendisi de bu petrol geçişinden yararlanırdı ve para alırdı. Ancak bu paradan vazgeçti. Elbette İslam Cumhuriyeti bu hizmeti karşılıksız bırakmadı. İstihbarat teşkilatımız birkaç ay önce Suriye yetkililerine rapor göndererek gerekli uyarıları yapmıştı. Elbette bu raporlar bu üst düzey yetkililere ulaştı mı ortada kayboldu mu bilmiyorum”

Ayrıntıları gelecek...