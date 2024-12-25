Yemen’den İsrail'e misilleme operasyonu

İsrail işgal ordusunun bildirdiğine göre, Yemen'den işgali altındaki bölgelere atılan bir füze bugün erken saatlerde Tel Aviv başta olmak üzere onlarca şehir ve yerleşim yerinde sirenlerin çalmasına neden oldu.

Siyonist askeri yetkililer füze saldırısı sonucu 9 kişinin yaralandığını doğruladı.

Israel National News, siren seslerinin ardından Ben Gurion Havalimanı'na gelişlerin durdurulduğunu ve havalimanına inmek üzere olan bir uçağın da rotasını kuzeye çevirmek zorunda kaldığını belirtti.

Son saldırı Yemenli güçlerin bir hafta içinde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği 5'inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz cumartesi günü ise Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı