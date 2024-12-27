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27 Ara 2024 15:21

Azerbaycan 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu

Azerbaycan 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale gibi şehirlerine yapılan uçuşlar askıya alındı.

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale'ye uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk istikametindeki uçuşlar ise uçuş güvenliği kuralları göz önünde bulundurularak sürdürülecek.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

News ID 1922878

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