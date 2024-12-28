  1. Toplum
28 Ara 2024 21:43

İran'ın güneyinde terör saldırısı: Bir şehit

İran'ın güneyinde terör saldırısı: Bir şehit

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bağlı Bender Lenge kentinde düzenlenen terör saldırısı sonucu bir polis komutanı şehit düştü.

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletinde bağlı Bender Lenge kentinde düzenlenen terör saldırısı sonucu bir polis komutanı şehit düştü.

Bu olayda bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırgan üzerlerindeki bombayı patlatırken öldü.

News ID 1922912

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