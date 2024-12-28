İran'ın güneyinde terör saldırısı: Bir şehit

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletinde bağlı Bender Lenge kentinde düzenlenen terör saldırısı sonucu bir polis komutanı şehit düştü.
Bu olayda bir kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırgan üzerlerindeki bombayı patlatırken öldü.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bağlı Bender Lenge kentinde düzenlenen terör saldırısı sonucu bir polis komutanı şehit düştü.
İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletinde bağlı Bender Lenge kentinde düzenlenen terör saldırısı sonucu bir polis komutanı şehit düştü.
Bu olayda bir kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırgan üzerlerindeki bombayı patlatırken öldü.
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