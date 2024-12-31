Yemen'den İsrail ve ABD’ye düzenlediği operasyonla ilgili açıklama

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki topraklara ve ABD'ye yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

El-Mesire'ye göre, Yemen güçleri İsrail'in Yafa kenti ve işgal altındaki Kudüs'ün güneyine iki balistik füze operasyonu düzenledi.

Seri, ilk operasyonda "Filistin 2" adlı süpersonik bir balistik füze ile Ben Gurion Havalimanı'nın hedef alındığını, ikinci operasyonda ise "Zülfikar" balistik füzesiyle Kudüs’ün güneyindeki bir elektrik santralinin vurulduğunu belirtti.

Aynı zamanda, ABD'nin "USS Harry Truman" uçak gemisine yönelik geniş çaplı bir İHA ve güdümlü füze saldırısı düzenlediklerini ifade eden Seri, bu operasyonların Amerikan güçlerinin Yemen'e yönelik planladığı hava saldırısını engellediğini vurguladı.

Seri, Yemen güçlerinin denizde gerçekleştirdiği operasyonların da başarıyla sonuçlandığını ve düşman tehditlerine karşı askeri hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını kaydetti.