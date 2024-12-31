Rus Ordusu Ukrayna’nın başkentini füzelerle vurdu

Russia Today'in aktardığına göre, Ukrayna medyası, Rus ordusunun Kiev’in altyapısını hedef aldığını ve şehirde çok sayıda patlama meydana geldiğini duyurdu.

Rapora göre, en az 4 füze Kiev’in farklı bölgelerine isabet etti.

Bu füze saldırısında olası can kaybı ve maddi zarar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Rus ordusuna yakın kaynaklar, RİA Novosti haber ajansına yaptıkları açıklamada, bu sabah Kiev’in güneydoğusundaki banliyölerin hedef alındığını belirtti. Burada Ukrayna ordusunun yabancı birliklerinin karargahı ve konuşlandığı noktaların İskender balistik füzeleriyle vurulmuş olabileceği ifade edildi.