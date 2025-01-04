İran'da ''Yüce Peygamber (sav) 19'' tabikatı başladı

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin düzenlediği Yüce Peygamber (sav) 19 Tatbikatı, Mirza Kuçek Han Özel Kuvvetler Tugayı'nın Reşt Havalimanı'ndan Kirmanşah Havalimanı’na taşınmasıyla başladı.

İran'ın batısında gerçekleştirilen tatbikatta, Devrim Muhafızları'nın uzman birlikleri ve kara kuvvetlerinin çeşitli askeri branşları yer alıyor.

Hızlı tepki operasyonları senaryoları tatbikatın odak noktalarından biri. Bu kapsamda, birliklerin ve ekipmanların hızla bölgeye sevkiyat süreci test ediliyor.

Tatbikatın ilk aşaması, Mirza Kuçek Han Tugayı'nın katılımıyla başarıyla tamamlandı.