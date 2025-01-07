İran'da dolar kuru bugün hangi seviyede?

Bugün, İran Merkez Döviz Piyasası’nda döviz kurları güncellendi.
Dün ile karşılaştırıldığında, dolar kuru %0.06 oranında bir azalma gösterdi.
Amerikan doları 67.990 tümen (altmış yedi bin dokuz yüz doksan) seviyesinden işlem gördü.
İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugünkü döviz kurları güncellendi.
Bugün, İran Merkez Döviz Piyasası’nda döviz kurları güncellendi.
Dün ile karşılaştırıldığında, dolar kuru %0.06 oranında bir azalma gösterdi.
Amerikan doları 67.990 tümen (altmış yedi bin dokuz yüz doksan) seviyesinden işlem gördü.
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