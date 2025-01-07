İran'da dolar kuru bugün hangi seviyede?

Bugün, İran Merkez Döviz Piyasası’nda döviz kurları güncellendi.

Dün ile karşılaştırıldığında, dolar kuru %0.06 oranında bir azalma gösterdi.

Amerikan doları 67.990 tümen (altmış yedi bin dokuz yüz doksan) seviyesinden işlem gördü.