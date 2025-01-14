Pezeşkiyan'ın yurtdışı ziyaretleri başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla yarın Tacikistan'a gideceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Tacikistan temaslarının ardından Rusya'ya ziyarette bulunacağını kaydeden Abbasi, ''Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile ayrı ayrı görüşecek.'' dedi.

İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanacak

Abbasi ayrıca, Moskova temasları çerçevesinde İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na imza atılacağını belirtti.

Kremlin'den Putin-Pezeşkiyan görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 17 Ocak Cuma günü Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ticaret, yatırım, ulaştırma, lojistik ve beşeri alanlarda da olmak üzere ikili işbirliğini geliştirme perspektiflerini istişare edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuları da masaya yatıracak.

Görüşmenin sonunda Putin ve Pezeşkiyan, Rusya ve İran arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalayacak.