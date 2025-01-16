Filistinlilerin direnişi Siyonist İsrail'i geri çekilmeye zorladı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin resmi web sitesi “KHAMENEI.IR”, sosyal medya hesabı üserinden Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, ''Bugün tüm dünya, Gazze halkının sabrının ve Filistin direnişinin kararlılığının Siyonist rejimi geri çekilmeye zorladığını anladı.

En iğrenç suç işleyen Siyonistlerin binlerce kadın ve çocuğu öldürdükten sonra yenildiği tarihi kitaplara yazılacaktır." ifadesine yer verildi.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, dün akşam saatlerinde, Filistin direnişi ile işgal güçleri arasında Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, ateşkesin Filistin halkının ve Gazze'deki direnişin efsanevi kararlılığının bir ürünü olduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırının durdurulmasının, Filistin halkı, direnişi ve dünya özgürleri için bir zafer olduğu ifade edilerek, bunun işgalle mücadele yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Hamas, bu adımın, Gazze halkını hedef alan saldırıları durdurma, kan gölünü ve soykırımı sona erdirme sorumluluğu çerçevesinde atıldığını belirtti.