Gazze'de zafer sevinci (+video)

Siyonsit İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir anlaşmasının bugün TSİ 12.15’te Gazze Şeridi’nde yürürlüğe girmesiyle büyük bir sevinç yaşandı.

Bölgede 15 aydır bombardıman altında hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda coşkuyla kutladı. Filistin bayraklarının dalgalandığı kutlamalarda Filistin direnişine destek sloganları atıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bölgede görev yapan Sivil Savunma ekipleri kutlama yaptı.

Hamas'tan önemli açıklama

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan ateşkesle ilgili yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin kısa bir süre içinde ateşkes anlaşmasının ilk günü serbest bırakılması beklenen kadınlar ve çocuklar kategorisinden 90 kişinin isminin yer aldığı bir listeyi teslim etmesi bekleniyor.'' denildi.

Gazzeliler evlerine dönüyor

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmesinin ardından Gazze kentindeki yerinden edilen Filistinliler, İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Al- Saftawi caddesinden geçerek Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı.

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

İsrail rejimi ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.