Trump ABD'nin 47. başkanı oldu (+video)

Donald Trump, ABD Başkanı olarak ikinci dönemine girdi. Tüm dünyanın merakla beklediği yemin töreni ABD Kongre Binası'nda gerçekleşti.

ABD'de 5 Kasım 2024'te seçimlerinde zafer kazanarak 47. başkanı olmaya hak kazanan Trump, bugün gerçekleşen yemin töreninin ardından ikinci kez Beyaz Saray'a başkan olarak döndü.

"ABD'nin altın çağı başlıyor"

Trump yemin töreninin ardından yaptığı konuşmaya, "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor." diye başladı. Hükümetin güven kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Trump, yüzleştikleri zorluklar konsunda dürüst olmaları gerektiğini belirtti.

JD Vance de yemin ederek başkan yardımcısı oldu

Öte yandan Trump'ın yemin etmesinden hemen önce kürsüye gelen JD Vance de yemin ederek resmen ABD Başkan Yardımcısı oldu.

Donald Trump'ın yemin töreni, Kongre'de sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi yüzünden 1985'te Ronald Reagan'ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekanda yapıldı.

Trump’ın yemin törenine katılan arasında eski ABD başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da bulunuyor. Eski başkanlar salona girişlerinde izleyicilerden alkış aldı.

İki eski First Lady Laura Bush ve Hillary Clinton da Rotunda’da yerlerini aldı ancak Michelle Obama açılış törenine katılmadı. Michelle Obama’nın neden katılmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 2'inci başkanlık dönemine başlayacağı güne geleneksel kilise ayiniyle başladı.

Eşi Melanie Trump ve aile üyeleriyle birlikte St. John's Kilisesi'ne gelen Trump, çok sayıda ünlü ismin de katıldığı ayinde katılımcılarla birlikte dua etti.