Bolu'daki yangında ölü sayısı 66'a çıktı

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında, ölü sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. 51 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.