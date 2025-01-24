Esir takasının ikinci aşamasında kaç Filistinli esir serbest bırakılacak?

Hamas hareketi, yarın serbest bırakılması planlanan kadın Siyonist tutukluların isimlerini Siyonist tarafa teslim etti.
İsrail rejimi ile Hamas arasındaki esir değişiminin ikinci aşamasında dört siyonist kadın askerin serbest bırakılması planlanıyor.
Tel Aviv ise karşılığında 90'ı müebbet hapis cezasına çarptırılmış 180 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.
Bu gelişme, İbranice medyada, İsrail kabinesinin son saatlerde, yarın serbest bırakılması planlanan Filistinli tutukluların isimlerini değiştirdiğinin bildirilmesinin ardından geldi.
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