  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 Oca 2025 20:48

Esir takasının ikinci aşamasında kaç Filistinli esir serbest bırakılacak?

Esir takasının ikinci aşamasında kaç Filistinli esir serbest bırakılacak?

Hamas ile İsrail rejimi arasındaki esir değişiminin ikinci aşaması yarın, cumartesi günü gerçekleşmesi planlanıyor.

Hamas hareketi, yarın serbest bırakılması planlanan kadın Siyonist tutukluların isimlerini Siyonist tarafa teslim etti.

İsrail rejimi ile Hamas arasındaki esir değişiminin ikinci aşamasında dört siyonist kadın askerin serbest bırakılması planlanıyor.

Tel Aviv ise karşılığında 90'ı müebbet hapis cezasına çarptırılmış 180 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

Bu gelişme, İbranice medyada, İsrail kabinesinin son saatlerde, yarın serbest bırakılması planlanan Filistinli tutukluların isimlerini değiştirdiğinin bildirilmesinin ardından geldi.

News ID 1923749

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler