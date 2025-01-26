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26 Oca 2025 15:20

Lübnan'ın güneyinde şehit sayısı arttı

Lübnan'ın güneyinde şehit sayısı arttı

Yerel kaynaklar, Siyonist askerlerin Lübnan'ın güneyindeki halkı hedef alan saldırıları sırasında şehit olan Lübnanlıların sayısının arttığını bildiriyor.

El-Ahd haber sitesi, Siyonist işgalcilerin Lübnan'ın güneyinde halka ateş açması sonucu üç kişinin şehit olduğunu ve 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, işgalci Siyonist askerlerin güney Lübnan'daki evlerine dönmek isteyen halka ateş açtığını ve şu ana kadar üç kişinin şehit, 31 kişinin ise yaralı olduğunu belirtti.

Öte yandan, bugün, Siyonist askerlerin güney Lübnan'ın tüm bölgelerinden çekilmesi için belirlenen 60 günlük süre sona erdi. Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan bu anlaşma uyarınca, Siyonist rejimin bu bölgelerden tamamen çekilmesi gerekiyordu.

News ID 1923811

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