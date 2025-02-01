Hamas: 183 Filistinli esir serbest bırakılacak

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 4. turu kapsamında bugün serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Açıklamada, serbest bırakılması planlanan 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtildi. Ayrıca, El-Fetih Hareketinden 54, Hamas Hareketinden 8, İslami Cihad Hareketinden 6, Halk Cephesi'nden 2 ve Demokratik Cephe'den de 2 Filistinli esirin serbest bırakılmasının planlandığı kaydedildi.