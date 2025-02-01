Filistin'i desteklemek için Lahey Grubu kuruldu

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de yapılan toplantıda görüşen ve Filistin’i destekleyen 9 ülke 'Lahey Grubu'nu kurdu.

Belize, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika’nın yer aldığı bu grup, Siyonist rejime yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi karasularına girmesini yasaklama kararı aldı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Siyonist rejimin Gazze’de yürüttüğü eylemlerin “soykırım” olarak nitelendirilirken, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 18 Temmuz 2024 tarihli kararına ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) 21 Kasım 2024 tarihindeki tutuklama emri kararına tam destek verildiği vurgulandı.

Grup, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına sahip çıkacağını ve İsrail işgaline karşı duracağını belirterek, tüm ülkelere benzer adımlar atma çağrısında bulundu.

Toplantıya katılan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Alvin Botes, üye ülkelerin İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatını engelleme konusunda fikir birliğine vardığını açıkladı.

Lahey Grubu’nun bazı üyelerinin İsrail’e yönelik mevcut yaptırımları olduğu belirtilirken, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, İsrail bağlantılı gemilere liman yasağı getirilmesi ve Siyonist rejimden silah alımının durdurulması gibi yeni yaptırımların gündemde olduğu kaydedildi.

