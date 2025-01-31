Siyonist düşmanın Gazze savaşında hedeflerinden hiçbiri gerçekleşmedi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Koordinatörü Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorluklara sabırla katlandığını belirterek, “Batılı ülkeler, tüm güçleri ve istihbarat teşkilatlarıyla Siyonist rejime yardımcı oldular, ancak sonunda elde ettikleri tek şey başarısızlık oldu” dedi.

Tuğgeneral Nakdi, Gazze halkının 15 aydır su, elektrik ve altyapıdan mahrum kaldığını ancak yine de sabredip zafer kazandıklarını ifade etti.

Tuğgeneral Nakdi, Siyonist düşmanın Gazze'deki savaşta hiçbir hedefine ulaşamadığını belirterek, bunun direniş ekseni için bir zafer olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin ileri teknolojiye sahip silahlarına rağmen, bu eşitsiz savaşta zafer kazanamadığını anlatan Tuğgeneral Nakdi, “Filistin halkının zaferi ile Gazze şehitlerinin haklılığı bölge halklarının ve dünyanın yönelimini köklü bir şekilde değiştirdi; bu durumu Amerika ve Avrupa'nın kalbinde de gördük” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Nakdi, bugün Harvard, Columbia ve Amerika'daki diğer üniversitelerde öğrencilerin hükümetlerine karşı protesto gösterilerinde bulunduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Nakdi, Gazze savaşı sonrasında Siyonistlerin ve Amerikalıların sahte yüzlerinin tamamen ortaya çıktığını ve herkesin onların Filistin'deki suçlarına şahit olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Nakdi, ABD ve İsrail'in çifte standartlı yaklaşımına dikkat çekerek, “ABD ile dost olan herkes insanlığın destekçisidir, onlara karşı olan herkes ise insanlık karşıtıdır; bu Beyaz Saray devlet adamlarının çifte davranışıdır; Örneğin ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Ebu Muhammed Colani, ABD'ye ve Siyonist rejime verdiği iyi hizmetlerden dolayı artık terörist listesinde yer almıyor” dedi.