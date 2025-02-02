Ensarullah liderinden ''Şehit Muhammed Dayf'' yorumu

Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin merhum başkanı Salih el-Samad'ın şehadetinin yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaparak, Şehit Samad'ın direniş gücünün geliştirilmesinde eşsiz bir rol oynadığını belirtti.

El-Husi, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf'ın şehadeti nedeniyle Kassam Tugayları, Hamas ve Filistin halkına taziyelerini iletti.

Şehit Muhammed Dayf hakkında Ensarullah lideri el-Husi, ''Şehit Muhammed Dayf ve yoldaşları Siyonist rejimin kemiklerini kırdı.'' dedi.

Şehit Dayf'ın yeni bir denklem yarattığını belirten Ensarullah lideri, ''Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı Muharebesi'ndeki birliği direnişin elde ettiği zaferde önemli rol oynadı.'' ifadesini kullandı.

Bedreddin el-Husi, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin ihlal edilmesi halinde düşmanla yüzleşmeye hazır olduklarını vurguladı.