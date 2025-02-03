Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine ''Gazze ve Lübnan'' çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pezeşkiyan görüşmede İslam birliğinin önemine değinerek, ''İslam ülkeleri ekonomisi, refahı ve güvenliğini geliştirme yönünde çaba gösterirken ihtilaflardan kaçınırlarsa ve ortak hedefler doğrultusunda birleşirlerse, kötü niyetli düşmanlarının komploları ve emelleri sonuçsuz kalacaktır.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''İslam ülkeleri olarak sanayi, tarım, ulaşım, sağlık, kültür alanlarında ilişkilerimizi geliştiriresek gücümüz daha da artıracaktır. Böylece ülkemizi ve halkımızı her türlü saldırıya karşı koruyabiliriz.'' ifadesini kullandı.

Suirye'deki gelişmelere de değinen Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin Suriye hususunda etkili bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

''Suriye'de tüm ülke halklarının katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda İslam ülkeleriyle temas halindeyiz.''

Mesut Pezeşkiyan ayrıca, Irak'ın Gazze tutumunu takdir ederek, ''İslam ülkeleri elinden geldiğince Gazze ve Lübnan'ın yeniden inşa sürecine katkı sağlamalı. Gazze ve Lübnan Müslüman halkının acılarına ve sıkıntılarına duyarsızlık, bizim dini ve insani öğretilerimizden uzaktır.'' diye konuştu.