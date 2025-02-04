İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer dosyanın yönetiminde değişiklik yok

İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer müzakerelerin yönetimi konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Halkla İlişkiler Birimi'nin medya kuruluşlarının, nükleer müzakerelerin yönetimiyle ilgili sorularına yanıt olarak, "Bu konuda hiçbir değişiklik yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, nükleer konulardaki müzakerelerin yürütülmesinin her zamanki gibi Dışişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğu ve müzakerelerin bakanın yönetiminde siyasi ve uluslararası hukuk birimleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Ayrıca, müzakere stratejilerinin belirlenmesi ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun her zamanki gibi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından sağlanmaya devam edeceği ifade edildi.