Japonya’dan İran’ın dört eyaletine mali destek

Japonya hükümeti, İran'ın Buşehr, Hürmüzgan, Tahran ve Elburz eyaletlerinde uygulanacak yerel projelere mali yardım sağladı.

Japonya'nın Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen imza törenine Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Tsukada Tamaki ve projelerde yer alan yetkililer katıldı.

Desteklenen projeler arasında Hürmüzgan’da endoskopi ekipmanlarının sağlanması, Buşehr'de dar gelirli kadınlar için mamografi cihazlarının temini, Tahran'da dezavantajlı kadınlar için mesleki eğitim desteği ve Elburz'da engelli bireyler için fizyoterapi ekipmanlarının sağlanması yer alıyor.

Japon hükümeti, toplamda yaklaşık 359 bin euro bütçe ayırarak bu projelerle binlerce kişinin sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmasını hedefliyor.

