İran: Avrasya ve Afrika ile ilişkilerimizi genişletiyoruz

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in Kazakistan’a yaptığı ziyarete değinerek, bu ziyaretin Kırgızistan, Belarus ve Kazakistan ile ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Muhacirani, hükümetin bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme stratejisini takip ettiğini vurgulayarak, bu tür diplomatik ziyaretlerin bölgesel işbirliğini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Afrika’nın ekonomik potansiyeli

Arif’in Afrika Çalışma Grubu toplantısına katıldığını hatırlatan Muhacirani, Afrika kıtasının küresel ekonomide gelecekte önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Muhacirani, “İki komşu ülkemizin Afrika ile ticaret hacmi 100 milyon doları aşarken, İran’ın Afrika ile ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde. 54 ülkeyi barındıran Afrika kıtası, yüksek ekonomik potansiyeliyle stratejik odak noktalarımızdan biri olabilir.” açıklamasında bulundu.