Irakçi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmede, son zamanda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Duşanbe'ye yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, Tacikistan hükümeti ve halkının misafirperverliğini takdir etti.

Bakan Irakçi, kültürel ve dil açısından ortak benzerlikleri olan iki kardeş ülkenin ilişkilerinin çok iyi ve umut verici olduğunu belirterek, bu ziyarette yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliklerinde yeni bir dönemin başlamasını umduğunu ifade etti.

Irakçı, bölgedeki mevcut gelişmelerin önemine ve hassasiyetine dikkat çekerek, taraflar arasındaki yakın ve sürekli istişarerele devam edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ismatullah Nasriddin ise, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gelişimi ve işbirliğini çok iyi ve ileriye dönük olarak tanımlayarak, Tacikistan liderlerinin her alanda ilişkileri daha da geliştirme iradesi ve kararlılığı taşıdığını belirtti.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı ayrıca, iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasına da değinerek, turistler ve iş insanları arasındaki hareketliliğin artmasıyla, halklar arası bağlantıların, ekonomik, ticari ve turistik ilişkilerin daha da genişlemesini umduğunu dile getirdi.