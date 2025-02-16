ABD Başkanı Trump'ın ''İran ile müzakere'' planı

Al Hadath haber sitesinin Avrupalı bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer programı konusunda Tahran'la doğrudan ve gizli müzakere yapmayı planladığı iddia edildi.

Arapça yayınlanan Al Hadath televizyonunun iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nükleer Anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) bitiş tarihi Ekim 2025'ten önce İran'la nükleer meselesi konusunda bir anlaşmaya varmak istiyor.

Trump son günlerde Tahran ile nükleer anlaşmanın 'mümkün olabileceğini' öne sürmüştü.

Bunun üzerine İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, "Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki eylemleri" ışığında, Washington ile müzakerelerin, "akıllıca" olmayacağını belirtmişti.

ABD ile müzakerenin İran ulusunun çıkarına olmadığını belirten Ayetullah Hamanei, ''ABD ile müzakere hiçbir sorunu çözemez.'' demişti.

İran Nükleer Anlaşması

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.