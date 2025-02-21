Ebuturabi Ferd: Şehit Nasrullah, İslam ümmeti için izzetin müjdecisiydi

Tahran Cuma Namazı, Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd’in imametinde kılındı.

Hutbesinde Ramazan ayının önemine değinen Ebuturabi Ferd, bu ayın Kur’an ile daha güçlü bir bağ kurmak için bir dönüm noktası olması gerektiğini söyledi.

"Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) eğitiminden geçen müminler, gecelerini Kur’an’la iç içe geçiren, takva ile süslenmiş ve salih ameller işleyen kimselerdir." dedi.

Ebuturabi Ferd, Ramazan ayının manevi bir sıçrama noktası olarak görülmesi gerektiğini belirterek, Kur’an’la olan bağın bu ayda güçlendirilmesi ve sonrasında da devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Kur’an’ın rehberliğinde yetişen insanların en önemli özelliklerinden birinin akli ve ilmi bir hayat sürdürmeleri olduğunu dile getirdi. “İnsan, vahyin okuluyla bağını ne kadar güçlendirirse, akli ve ilmi hayatı da o kadar yükselir ve bunun doğal sonucu olarak ihtilaflardan uzak, birlik içinde bir yaşam sürer.” dedi.

Hüccetü’l-İslam Ebuturabi Ferd konuşmasında, şehit lider Seyyid Hasan Nasrullah’ı överek, onun cesur, bilge ve güçlü bir direniş lideri olduğunu vurguladı.

“Onun şahsiyeti, devrimin ve ümmetin güçlü bir kolu olarak öne çıkıyordu. Üstün özelliklere sahipti ve bu yüzden İslam'a gerçekten izzet kazandırdı.” ifadelerini kullandı.

Ebuturabi Ferd, Seyyid Hasan Nasrullah’ın, imanı ve salih amelleri sayesinde izzete ulaştığını ve bu izzeti ümmete kazandırdığını belirtti. Ayrıca, ihtilafları gidermede etkili bir lider olduğunu dile getirdi.

"Nasrullah, direniş ekseninin güçlü bir lideriydi"

"Şehit Nasrullah, onlarca yıl boyunca direnişi ve Hizbullah’ı yöneterek, İslam dünyasında yeni bir güç inşa etti ve direniş ekseninin saflarını birleştirdi." dedi.

Bugün, Lübnan’daki direnişin gücü, Yemen’in kudreti, Gazze’deki savaşçıların zaferleri ve İslam ümmetinin direnişi, onun çabalarının bir yansımasıdır.

Tahran Cuma Namazı hatibi, büyük İslam alimi Hüccetü’l-İslam Seyyid Murtaza Mustacabi’nin vefatına da değinerek, onun vefatının İsfahan halkı ve ailesi için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Onun, Sadru ailesine mensup değerli bir ilim adamı olduğunu ve tüm ömrünü İsfahan’ın şehitler yetiştiren halkına hizmetle geçirdiğini belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.