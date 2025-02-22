Galibaf, Şehit Nasrullah’ın cenaze törenine katılacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Beyrut’a gidecek.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Hüccetül-İslam Alirıza Selimi, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bazı milletvekilleri ve bazı hükümet yetkilileri, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Pazar günü Lübnan'a gidecek” ifadesini kullandı.

Şehit Nasrullah ve Safiyuddin’in cenaze töreni 23 Şubat 2025 Pazar günü yaklaşık 80 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Beyrut’ta gerçekleştirilecek.