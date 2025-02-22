Hizbullah'tan Şehit Nasrullah'ın cenaze törenine ilişkin yeni açıklama

Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Şehit Nasrullah ve Safiyuddin’in cenaze töreni ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Damuş, “Düşman Siyonist varlığı direnişi yok edemez ve içeride ya da dışarıda kimse ona galip gelemez.” dedi.

Törenin güvenli bir şekilde düzenleneceğini belirten Damuş, halkı geniş katılım göstermeye çağırdı.

Törene giriş için bilet satıldığına dair iddiaları yalanlayan Damuş “Bu, kutsal bir anmaya gölge düşürme çabasıdır.” ifadelerini kullandı.

Damuş, 65’ten fazla ülkeden yaklaşık 800 uluslararası ismin törene katılacağını ve Irak’ın resmi ve halk heyetleriyle en büyük katılımı sağlayan ülke olacağını belirtti.