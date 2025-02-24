Suriye'de protesto düzenlenecek!

Al Mayadeen'e göre, Süveyda kentinde bulunan Suriyeli aktivistler, yarın Salı günü bu kentin El-Kerame Meydanı'nda bir gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Bu gösteri, Suriye halkının siyonist rejimin başbakanının ülkenin güneyine yönelik sözlerine tepki olarak gerçekleştirilecek.

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü Tel Aviv’in güneyindeki Holon kentinde bir grup siyonist subayın önünde yaptığı konuşmada, "Biz, Suriye'nin güneyinin tamamen silahlardan arındırılmış bir bölgeye dönüşmesini istiyoruz." dedi.

Netanyahu ayrıca, "Tel Aviv, Suriye'nin yeni yöneticilerinin Şam'ın güneyinde konuşlanmasına asla izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Kuneytira, Dera ve Süveyda kentleri silahlardan arındırılmalıdır. Güney Suriye’de Dürziler tarafından bize yönelik bir tehdit oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi