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2 Mar 2025 10:50

Trump’ın Gazze planına karşı Mısır’dan yeni hamle

Trump’ın Gazze planına karşı Mısır’dan yeni hamle

Mısır basını, Kahire’nin ABD Başkanı’nın Gazze Şeridi ile ilgili önerisini kabul etmediğini ve bunun yerine kendi yeniden inşa planını tamamladığını duyurdu.

Mısır basını, Kahire’nin ABD Başkanı’nın Gazze Şeridi ile ilgili önerisini kabul etmediğini ve bunun yerine kendi yeniden inşa planını tamamladığını duyurdu.

Rusya El-Yevm’e göre, Mısır’ın hazırladığı yeni plan, Gazze sakinlerinin yerinden edilmesini öngörmeyen ve üç aşamadan oluşan kapsamlı bir yeniden inşa sürecini içeriyor.

Kaynaklara göre, plan 4 Mart’ta Kahire’de düzenlenecek olağanüstü Arap liderler zirvesinde sunulacak. Plan kapsamında, Gazze’de geçici yerleşim alanları oluşturulacak ve Mısır ile Arap şirketlerinin bölgede yeniden inşa çalışmalarına başlaması sağlanacak.

Ayrıca, Gazze’nin idaresi için altı ay süreyle görev yapacak bir geçici yönetim komitesi kurulacak ve bu sürecin sonunda Filistin Yönetimi, bölgenin tam kontrolünü devralacak.

Daha önce ABD Başkanı, Gazze’nin yeniden inşasının bölge sakinlerinin tahliyesiyle mümkün olabileceğini öne sürmüştü. Ancak Mısır, bu teklifi reddederek, Gazze halkının yerinde kalmasını temel alan kendi çözümünü geliştirdi.
 

News ID 1924904

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