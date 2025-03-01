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1 Mar 2025 21:32

Gazze'de ilk iftar sofrası kuruldu (+video)

Gazze'de ilk iftar sofrası kuruldu (+video)

Gazze halkı, enkazların ortasına kurdukları uzun sofranın başında ilk iftarını açtı.

Bombardımandan geriye kalan enkazların arasında iftar sofralarını kuran Filistinliler, zor şartlara rağmen oruçlarını açtı. Elektrik, su ve gıda sıkıntısının derinleştiği bölgede, dayanışma ve umut yine de kaybolmadı.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 300 binden fazla yapı kısmen veya tamamen yıkıldı.

Gazze'de 60 bin 368 konut, 823 cami, 3 kilise, üniversite binalarının da arasında yer aldığı 136 eğitim kurumu tamamen yıkılırken, 355'i de hasar gördü.

News ID 1924898

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