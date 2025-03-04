O görüşmenin perde arkası... Demirtaş hastanedeydi

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden kaleme aldığı yazıda sürece destek vermişti. Bahçeli’nin de HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın ardından Demirtaş’ı da telefonla arayarak inisiyatif almasından dolayı teşekkür ettiği ve eşinin rahatsızlığıyla ilgili geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sonradan ortaya çıktı. Bu görüşmenin, 27 Şubat’taki tarihi çağrının hemen ertesinde 28 Şubat Cuma günü yapıldığı öğrenildi. İnfaz mevzuatı nedeniyle Bahçeli’nin Demirtaş’ı nasıl bir yöntemle aradığı tartışma konusu olmuştu.

Eşinin Ameliyatı İçin

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, bu görüşmenin perde arkasına yönelik bazı bilgileri şöyle aktardı: Haber doğru, fakat biraz hukuk ve cezaevi bilenler, Devlet Bahçeli de olsa kimsenin cezaevindeki birini telefonla aramayacağını bilir. Ama zaten o telefon görüşmesi de cezaevinde olmadı. İstanbul’da bir hastanede oldu. İçinde olduğumuz süreci derinleştiren bu görüşmenin arka planı şöyle; cuma günü Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul’da ameliyat oldu.