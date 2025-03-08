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8 Mar 2025 13:21

ABD, Ukrayna'nın uydu görüntülerine erişimini de askıya aldı

ABD, Ukrayna'nın uydu görüntülerine erişimini de askıya aldı

Maxar, ABD yönetiminin Ukraynalı kullanıcıların platformdaki uydu görüntülerine erişimini askıya aldığını açıkladı. Bloomberg'e göre, Rusya, Ukrayna ile ateşkes için bazı koşullar öne sürdü.

ABD, Rusya ile savaşın 3 yılı aşkın süredir devam ettiği Ukrayna'ya istihbarat ve silah desteğini durdurmasının ardından Kiev'in uydu görüntülerine erişimini de iptal etti. Maxar Technologies şirketi, dün bir açıklama yaparak, Ukraynalı kullanıcıların ABD hükümetine ait bir platformdaki uydu görüntülerine erişimini kestiğini duyurdu. 

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ABD hükümeti ve onlarca diğer müttefik ve ortak ülke ile sözleşmeleri olduğunu aktaran Maxar, "Her bir müşteri, bu verileri nasıl kullanıp paylaşacağına kendisi karar veriyor" ifadelerini kullandı.

News ID 1925083

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