Çin ve Rusya ile yapılan tatbikat, İran’ın deniz gücünün göstergesi

İran’ın Çin ve Rusya ile gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatına atıfta bulunan İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, "İran'ın deniz alanındaki askeri gücü o kadar yüksektir ki, tek başına hem kendi güvenliğini hem de bölgedeki diğer ülkelerin güvenliğini sağlayabilir" dedi.

Tuğamiral Seyyari, dünya ticaretinin %90’ından fazlasının deniz yolları ile yapıldığını ve bu nedenle deniz yollarının güvenliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

2007 yılından bu yana İran’ın denizlerdeki güvenliğinin sağlanmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını aktaran Seyyari, bu sürecin Devrim Lideri'nin direktifleri doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti.

Bölgesel güvenliğin yalnızca bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini dile getiren Tuğamiral Seyyari, başka ülkelerin müdahalesine gerek olmadığını aktardı.

Çin ve Rusya ile yapılan tatbikatın, İran’ın deniz gücünün arttığının ve bu iki ülkenin İran’ın bölgesel bir lider olarak kabul ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Seyyari, tatbikatın 15 ülkenin gözlemcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini ve bu durumun bölgedeki deniz gücünü pekiştirdiğini söyledi.

Tuğamiral Seyyari tatbikatın Batılı ülkelerin olumsuz bakış açılarına karşı bir tepki olduğunu ve bölge ülkelerinin deniz gücünün arttığını gösterdiğini açıkladı.